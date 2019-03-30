Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Dev Terör Operasyonu Kamerada: 90 Gözaltı

İstanbul'da Dev Terör Operasyonu Kamerada: 90 Gözaltı

21 dakika önce

İstanbul'da dev terör operasyonu kamerada: 90 gözaltıİSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 90 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul'da dev terör operasyonu kamerada: 90 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 90 şüpheliyi gözaltına aldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün 31 Mart yerel seçimleri öncesi kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalara, İETT otobüslerine, bankalara ve banka ATM'lerine, siyasi parti ilçe teşkilat binaları ile seçim irtibat bürolarına yönelik, silahlı, el yapımı patlayıcı, molotof kokteyli, havai fişekli, ses bombalı saldırılar ile araç kundaklama eylemleri gerçekleştireceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Polis ekipleri Arnavutköy, Ataşehir, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beykoz, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kartal, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şişli ve Ümraniye ilçelerinde 127 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 12'si yaşı küçük şahıs olmak üzere toplam 90 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, terör örgütünün propagandası niteliğinde bez parçaları, çok sayıda örgütsel dergi, kitap, doküman ve şahıslara ait dijital materyaller ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:08 Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa
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