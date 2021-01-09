Son dakika haber: İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu: 55 kilogram kubar ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haber: İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu: 55 kilogram kubar ele geçirildi

09.01.2021 09:42

Son dakika haber... İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu: 55 kilogram kubar ele geçirildi Bağcılar'da polis peşinde oldukları 2 üst torbacının adreslerine operasyon düzenledi Adreslerde yapılan aramalarda yastıkların arasında 55 kilogram toz kubar ele geçirildi Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik...

İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu: 55 kilogram kubar ele geçirildi

Bağcılar'da polis peşinde oldukları 2 üst torbacının adreslerine operasyon düzenledi

Adreslerde yapılan aramalarda yastıkların arasında 55 kilogram toz kubar ele geçirildi

İSTANBUL - Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibe alarak bir süredir peşinde oldukları 2 üst torbacının evine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda bir evde, müştemilatta ve çatı katında arama yapan polis ekipleri, yastıkları arasında gizlenmiş poşetlerin içerisinde satışa hazır 55 kilogram 435 gram toz kubar ele geçirdi. Operasyon anı kameralara yansırken, gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

İstanbul'da geçtiğimiz ay düzenledikleri başarılı operasyonla 100 kilogram uyuşturucu madde ele geçirerek zehir tacirlerine adeta göz açtırmayan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başarılı bir operasyona daha imza attı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam Bağcılar polisi, bir süre önce 2 şahsın uyuşturucu madde imalatı yaptığı ve sattığı ihbarını aldı. İhbarı değerlendirerek günlerce fiziki ve teknik takip yapan polis, şahısların bulunduğu adreslere uyuşturucu madde depolandığını belirledi.

Bağcılar polisi uyuşturucuya göz açtırmıyor

Bunun üzerine hazırlıklarını tamamlayarak harekete geçen Bağcılar polisi, dün akşam saatlerinde Yeni Mahalle ve Cumhuriyet Mahallesi'ndeki iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerdeki şüpheliler Mehmet Ö. ve Mehmet Ali Y. kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin etkisiz hale getirilmesinin ardından Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evlerde detaylı bir şekilde arama yapmaya başladı. Yapılan aramalarda adresin çatı katına çıkan Bağcılar polisi, elini nereye attıysa adeta uyuşturucu fışkırdı.

55 kilogram toz kubar ele geçirildi

Çatıdaki yastık ve yorganların arasına gizlenmiş poşetlerin içerisine bakan polis ekipleri, satış hazır çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Çatı katındaki aramaların ardından eş zamanlı olarak evde de aramalara devam eden Bağcılar polisi, evin çeşitli yerlerine poşetler içerisinde gizlenmiş satışa hazır 55 kilogram 435 gram toz kubar ele geçirdi. Aramaların ardından uyuşturuculara polis ekipleri tarafından el konulurken, "ateşli silahlar kanunun muhalefet", "uyuşturucu madde ticareti" ve "göçmen kaçakçılığı" gibi suçlarından emniyette kayıtları bulunan 2 şüpheli ise Bağcılar Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Operasyon anı ise kameralara yansıdı.

Emniyette "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan adli işlemleri yapılan şüpheliler Mehmet Ö. ve Mehmet Ali Y. adliyeye sevk edildi.

Son dakika haber: İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu: 55 kilogram kubar ele geçirildi
Son dakika haber: İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu: 55 kilogram kubar ele geçirildi
Son dakika haber: İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu: 55 kilogram kubar ele geçirildi
Son dakika haber: İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu: 55 kilogram kubar ele geçirildi
Son dakika haber: İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu: 55 kilogram kubar ele geçirildi
Son dakika haber: İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu: 55 kilogram kubar ele geçirildi
Son dakika haber: İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu: 55 kilogram kubar ele geçirildi

Uyuşturucu, Hisarcık, İstanbul, Bağcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu: 55 kilogram kubar ele geçirildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans etti Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar Kısıtlamada yediği para cezasıyla tanımıştık! Evsiz adamın Ankara'da hayatı değişti Kırmızı Oda 17. bölümüyle ekrana geldi! Kumru'nun acı dolu hikayesi diziye damga vurdu Çukur'un 111. yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı! Nejat İşler diziye geri dönüyor Kısıtlamayı ihlal eden alkollü kadından gazetecilere tehdit: Eniştem savcı, o görüntüleri silin MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz Elon Musk'ın "Signal kullanın" paylaşımının ardından alakasız bir şirketin piyasa değeri tavan yaptı
Cami imamından CHP'lilerle ilgili skandal paylaşım! İlçe başkanı suç duyurusunda bulundu Cami imamından CHP'lilerle ilgili skandal paylaşım! İlçe başkanı suç duyurusunda bulundu         
10:17
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs vakalarında en çok ve en az düşüş yaşanan ilçeleri paylaştı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs vakalarında en çok ve en az düşüş yaşanan ilçeleri paylaştı         
09:42
Yolun karşısına geçmek isterken feci şekilde can verdi Yolun karşısına geçmek isterken feci şekilde can verdi         
09:23
"Gizemli Yol'a" giren araçlar kendi kendine yokuş yukarı çıkıyor         
08:37
Dokuma makinesine önce montunu sonra kolunu kaptıran esnaf, feci şekilde can verdi Dokuma makinesine önce montunu sonra kolunu kaptıran esnaf, feci şekilde can verdi         
07:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 3 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 3 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
06:38
Twitter hesabı kalıcı olarak askıya alınan Trump'tan sert sözler: Bizi susturamayacaksınız Twitter hesabı kalıcı olarak askıya alınan Trump'tan sert sözler: Bizi susturamayacaksınız         
02:39
Balıkçıların ağına nesli tükenme tehlikesinde olan dev 'ay balığı' takıldı Balıkçıların ağına nesli tükenme tehlikesinde olan dev 'ay balığı' takıldı         
23:25
İrem Derici'nin itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü: Ben de aldattım İrem Derici'nin itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü: Ben de aldattım         
22:40
Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu         
22:08
Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım         
20:45
Demet Özdemir, yeni sevgilisi Oğuzhan Koç ile birlikte ilk defa fotoğraf paylaştı Demet Özdemir, yeni sevgilisi Oğuzhan Koç ile birlikte ilk defa fotoğraf paylaştı         
20:40
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi         
18:27
Çin aşısının Brezilya sonuçları umut verici! Ağır koronavirüs vakalarında yüzde 100 etkili Çin aşısının Brezilya sonuçları umut verici! Ağır koronavirüs vakalarında yüzde 100 etkili         
17:09
Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor         
14:36
Türkiye'de sadece Iğdır ve Edirne'de yaşıyor! Halkın Türkiye'de sadece Iğdır ve Edirne'de yaşıyor! Halkın "Esrarengiz fare" dediği canlı ortaya çıktı         
13:41
Hakan Altun, temizlik işçisi Şahin Özlem'i yeteneğini keşfedip şarkıcı yaptı Hakan Altun, temizlik işçisi Şahin Özlem'i yeteneğini keşfedip şarkıcı yaptı         
13:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2021 10:26:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu: 55 kilogram kubar ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei