Son dakika haber: İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu: 55 kilogram kubar ele geçirildi - Son Dakika

İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu: 55 kilogram kubar ele geçirildi

Bağcılar'da polis peşinde oldukları 2 üst torbacının adreslerine operasyon düzenledi

Adreslerde yapılan aramalarda yastıkların arasında 55 kilogram toz kubar ele geçirildi

İSTANBUL - Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibe alarak bir süredir peşinde oldukları 2 üst torbacının evine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda bir evde, müştemilatta ve çatı katında arama yapan polis ekipleri, yastıkları arasında gizlenmiş poşetlerin içerisinde satışa hazır 55 kilogram 435 gram toz kubar ele geçirdi. Operasyon anı kameralara yansırken, gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

İstanbul'da geçtiğimiz ay düzenledikleri başarılı operasyonla 100 kilogram uyuşturucu madde ele geçirerek zehir tacirlerine adeta göz açtırmayan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başarılı bir operasyona daha imza attı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam Bağcılar polisi, bir süre önce 2 şahsın uyuşturucu madde imalatı yaptığı ve sattığı ihbarını aldı. İhbarı değerlendirerek günlerce fiziki ve teknik takip yapan polis, şahısların bulunduğu adreslere uyuşturucu madde depolandığını belirledi.

Bağcılar polisi uyuşturucuya göz açtırmıyor

Bunun üzerine hazırlıklarını tamamlayarak harekete geçen Bağcılar polisi, dün akşam saatlerinde Yeni Mahalle ve Cumhuriyet Mahallesi'ndeki iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerdeki şüpheliler Mehmet Ö. ve Mehmet Ali Y. kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin etkisiz hale getirilmesinin ardından Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evlerde detaylı bir şekilde arama yapmaya başladı. Yapılan aramalarda adresin çatı katına çıkan Bağcılar polisi, elini nereye attıysa adeta uyuşturucu fışkırdı.

55 kilogram toz kubar ele geçirildi

Çatıdaki yastık ve yorganların arasına gizlenmiş poşetlerin içerisine bakan polis ekipleri, satış hazır çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Çatı katındaki aramaların ardından eş zamanlı olarak evde de aramalara devam eden Bağcılar polisi, evin çeşitli yerlerine poşetler içerisinde gizlenmiş satışa hazır 55 kilogram 435 gram toz kubar ele geçirdi. Aramaların ardından uyuşturuculara polis ekipleri tarafından el konulurken, "ateşli silahlar kanunun muhalefet", "uyuşturucu madde ticareti" ve "göçmen kaçakçılığı" gibi suçlarından emniyette kayıtları bulunan 2 şüpheli ise Bağcılar Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Operasyon anı ise kameralara yansıdı.

Emniyette "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan adli işlemleri yapılan şüpheliler Mehmet Ö. ve Mehmet Ali Y. adliyeye sevk edildi.