İSTANBUL'DA DEV UYUŞTURUCU OPERASYONU: İRANLI BARON DA YAKALANDI

İSTANBUL'da 6 ilçede yapılan uyuşturucu operasyonlarda 1 ton 317 kilogram metamfetamin ele geçirilirken İranlı uyuşturucu baronu R.K.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 19 Mayıs'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyon bilgisini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından paylaştı. Ekipler şebeke liderine ulaşmak için harekete geçti. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve yapılan fiziki takiplerin sonucunda ekipler, şebeke lideri olduğu belirlenen İranlı R.K.'ye yönelik Bahçelievler, Bayrampaşa, Esenyurt, Büyükçekmece, Beykoz ve Güngören'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi

ŞEBEKE LİDERİ İLE DOKTOR LAKAPLI İMALATÇI DA YAKALANDI

Ekipler operasyonda yaşadığı villadan çıkıp kaçış hazırlığı yapan R.K.'yi Merter'de yakaladı. Uyuşturucu imalatı yapan 'doktor' lakaplı şüpheli ile diğer 3 kişi ise Beykoz'da villada gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 1 ton 317 kilogram metamfetamin, 123 kilo 900 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal sıvı, 10 bin 398 dolar, 2 bin 350 euro, 517 bin 430 lira ele geçirildi. Ekipler, yaptıkları aramalarda bir evin odasının imalathane olarak kullanıldığını fark etti.

'BARONUN YAKALANDIĞINI BAKAN DUYURDU"

İçişleri Bakanı Soylu, narkotik polisinin son yaptığı operasyonu da sosyal medya hesabından paylaşarak İranlı uyuşturucu baronu R.K.'nin yakalandığını duyurdu. Soylu paylaşımında, 'İran uyruklu baron R.K. ve çetesi çökertildi. Tebrikler Türk polisi" ifadelerine yer verdi.