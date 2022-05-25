İSTANBUL'DA DEV UYUŞTURUCU OPERASYONU: İRANLI BARON DA YAKALANDI - Son Dakika
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İSTANBUL'DA DEV UYUŞTURUCU OPERASYONU: İRANLI BARON DA YAKALANDI

25.05.2022 11:33

İSTANBUL'da 6 ilçede yapılan uyuşturucu operasyonlarda 1 ton 317 kilogram metamfetamin ele geçirilirken İranlı uyuşturucu baronu R.K.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL'da 6 ilçede yapılan uyuşturucu operasyonlarda 1 ton 317 kilogram metamfetamin ele geçirilirken İranlı uyuşturucu baronu R.K.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 19 Mayıs'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyon bilgisini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından paylaştı. Ekipler şebeke liderine ulaşmak için harekete geçti. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve yapılan fiziki takiplerin sonucunda ekipler, şebeke lideri olduğu belirlenen İranlı R.K.'ye yönelik Bahçelievler, Bayrampaşa, Esenyurt, Büyükçekmece, Beykoz ve Güngören'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi

ŞEBEKE LİDERİ İLE DOKTOR LAKAPLI İMALATÇI DA YAKALANDI

Ekipler operasyonda yaşadığı villadan çıkıp kaçış hazırlığı yapan R.K.'yi Merter'de yakaladı. Uyuşturucu imalatı yapan 'doktor' lakaplı şüpheli ile diğer 3 kişi ise Beykoz'da villada gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 1 ton 317 kilogram metamfetamin, 123 kilo 900 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal sıvı, 10 bin 398 dolar, 2 bin 350 euro, 517 bin 430 lira ele geçirildi. Ekipler, yaptıkları aramalarda bir evin odasının imalathane olarak kullanıldığını fark etti.

'BARONUN YAKALANDIĞINI BAKAN DUYURDU"

İçişleri Bakanı Soylu, narkotik polisinin son yaptığı operasyonu da sosyal medya hesabından paylaşarak İranlı uyuşturucu baronu R.K.'nin yakalandığını duyurdu. Soylu paylaşımında, 'İran uyruklu baron R.K. ve çetesi çökertildi. Tebrikler Türk polisi" ifadelerine yer verdi.

İSTANBUL'DA DEV UYUŞTURUCU OPERASYONU: İRANLI BARON DA YAKALANDI
İSTANBUL'DA DEV UYUŞTURUCU OPERASYONU: İRANLI BARON DA YAKALANDI
İSTANBUL'DA DEV UYUŞTURUCU OPERASYONU: İRANLI BARON DA YAKALANDI
İSTANBUL'DA DEV UYUŞTURUCU OPERASYONU: İRANLI BARON DA YAKALANDI

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Bakan Soylu açıkladı: İranlı baron ve çetesi çökertildi Bakan Soylu açıkladı: İranlı baron ve çetesi çökertildi İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Şüpheli Yakalandı İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Şüpheli Yakalandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA DEV UYUŞTURUCU OPERASYONU: İRANLI BARON DA YAKALANDI - Son Dakika


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