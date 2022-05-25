İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı - Son Dakika
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İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı

25.05.2022 11:12

İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı Operasyonda 1 ton 317 kilogram metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi Uyuşturucu çetesinin İran uyruklu lideri R.K.

İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı

Operasyonda 1 ton 317 kilogram metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi

Uyuşturucu çetesinin İran uyruklu lideri R.K. dün gece Merter'de, diğer 4 çete üyesi ise Beykoz'da bir villa çıkışında yakalandı

Operasyon anı kameraya yansıdı

İSTANBUL - İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen 1 ton 317 kilo kristal ve sıvı metamfetamin ile uyuşturucu imalatında kullanılan 123 kilo 900 gram sıvı maddeden oluşan 1 ton 440 kilogram maddenin ele geçirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı. Uyuşturucu çetesinin İran uyruklu lideri R.K. dün gece Merter'de, diğer 4 adamının ise Beykoz'da bir villa çıkışında yakalandı.

Alınan bilgilere göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gece saatlerinde yaptığı paylaşımda, İstanbul'da 1 ton 117 kilogram metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildiğini bildirdi. "Uyuşturucuda yine büyük operasyon" başlığıyla sosyal medya hesabından açıklama yapan Soylu, "Uzun süreli takip sonucu Türkiye'de tek seferde rekor; 1 ton 117 kilogram metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi" şeklinde açıklama yaptı. İstanbul polisinin yaptığı operasyona ilişkin ayrıca İran uyruklu uyuşturucu baronu R.K ve çetesinin çökertildiğini ifade eden Bakan Soylu, emniyet teşkilatını ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünü tebrik etti.

5 ay süren takiple tespit edildi

Uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yürütülen operasyonların ayrıntılarını İstanbul Emniyeti paylaştı. Suç organizasyonlarının deşifre edilmesi, narkotik maddeleri çoğaltan ve depolayarak satışını yapan şebeke üyelerinin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda, Bahçelievler, Bayrampaşa, Esenyurt, Büyükçekmece, Beykoz ve Güngören ilçelerinde 26 Nisan ile 19 ve 24 Mayıs tarihlerinde bir dizi operasyon gerçekleştirildi. Tespiti yapılan adreslere 5 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucuya duyarlı "Kobe" ve "Bozo" adlı hassas burunlu 2 dedektör köpekle gerçekleştirilen baskınlarda 1 ton 317 kilogram Metamfetamin, uyuşturucu yapımında kullanılan 123 kilogram 900 madde kimyasal sıvı ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 10 bin 398 dolar, 2 bin 350 Avro ve 517 bin 430 TL paraya el konuldu.

Operasyon kapsamında 12 şüpheli yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yakalananlar arasında çete lideri R.K.'nın da olduğu 5 şüphelinin, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu ile ilgili başlatılan tahkikatın devam ettiği aktarıldı.

Operasyonun detayları

5 ay süren teknik ve fiziki takibin devamında Avrupa ülkelerinden gelen sıvı maddelerin İran'dan gelen hammaddeler ile karıştırılarak üretilen depolarda ele geçirildiği bildirildi. Uyuşturucu çetesinin İran uyruklu lideri R.K. dün gece Merter'de, diğer 4 adamının ise Beykoz'da bir villa çıkışında yakalandığı aktarıldı. Öte yandan operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün avlusunda sergilendi.

İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı

YORUMLAR
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Bakan Soylu açıkladı: İranlı baron ve çetesi çökertildi Bakan Soylu açıkladı: İranlı baron ve çetesi çökertildi 'Dayı' operasyonunun 17 şüphelisi adliyede 'Dayı' operasyonunun 17 şüphelisi adliyede Sinop'ta metamfetamin ele geçirildi Sinop'ta metamfetamin ele geçirildi
Kaynak: İHA

Metamfetamin, Uyuşturucu, İstanbul, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı - Son Dakika
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