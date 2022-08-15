Sarıyer'de evleri su bastı - Son Dakika
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Sarıyer'de evleri su bastı

15.08.2022 13:52

İstanbul'da devam eden sağanak yağıştan dolayı Sarıyer'de bazı evleri su bastı.

İstanbul'da devam eden sağanak yağıştan dolayı Sarıyer'de bazı evleri su bastı. Yollar göle döndü. Evde mahsur kalan 1 anne ve 2 çocuğu vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Baltalimanı Sakıp Sabancı Caddesi'nde evleri su bastı. Mahsur kalanları vatandaşlar tahliye etti. Olay yerine İSKİ ve itfaiye ekipleri geldi. Ekipler su tahliyesi için çalışma başlattı.

Anne ve çocukları mahsur kaldı.

Mahsur kalan aileyi bulundukları yerden çıkaran Cemalettin Çalışkan, "Ben yukarıda esnafım. Arkadaşın burada mahsur kaldığını öğrendik. Çocuklar da içerideymiş. Ben de hemen buraya koştum, geldim. Çocukları demirlerin arasından çıkarttık. Annesi de demiri söktü, çıkardı. Öyle kurtardık. Belimize kadar su vardı. İçeride 3 kişi vardı, 2 çocuk 1 anne vardı. İlk defa böyle bir şey oldu. Bugüne kadar böyle olmuyordu. Çocukları çıkarttık, benim evime gönderdik. Onlarda bir şey yok, iyiler. Evlerin içi de aynı bu vaziyette komple su doldu" şeklinde konuştu.

Öte yandan, ekiplerin su tahliyesi sürüyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Baltalimanı, İstanbul, Sarıyer, su, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de evleri su bastı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıyer'de evleri su bastı - Son Dakika
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