İstanbul'da devam eden sağanak yağmur nedeni ile Topkapı alt geçidinde Cevizliğbağ'dan Aksaray... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da devam eden sağanak yağmur nedeni ile Topkapı alt geçidinde Cevizliğbağ'dan Aksaray... - Son Dakika

İstanbul'da devam eden sağanak yağmur nedeni ile Topkapı alt geçidinde Cevizliğbağ'dan Aksaray...

7 saat önce

İstanbul'da devam eden sağanak yağmur nedeni ile Topkapı alt geçidinde Cevizliğbağ'dan Aksaray istikametinde bulunan yolu su bastı.

İstanbul'da devam eden sağanak yağmur nedeni ile Topkapı alt geçidinde Cevizliğbağ'dan Aksaray..., System.String[]

İstanbul'da devam eden sağanak yağmur nedeni ile Topkapı alt geçidinde Cevizliğbağ'dan Aksaray istikametinde bulunan yolu su bastı. Su baskını nedeni ile araçlar ilerlemekte zorlanırken suyun tahliyesi için İBB ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

İstanbul, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakırköy'deki dehşetin avm kamerasına yansıyan yeni görüntüsü
Tem'de meydana gelen kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı İstanbul'da yağış sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor Son dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Kanal İstanbul Montrö ile çelişmiyor

Son Dakika Haberleri
19:06 Yeni dizüstü bilgisayarlarını dev fuarda tanıttılar - Son Dakika
19:06 Sri Lanka'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 6 ölü, 30 yaralı - Son Dakika
19:05 Silivri'de fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı - Son Dakika
19:04 Şanlıurfa kuma getirdiği kadının dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu - Son Dakika
19:01 AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Kanal İstanbul Montrö ile çelişmiyor - Son Dakika
18:59 Bir aylık bebek 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düşüp hastanelik oldu - Son Dakika
18:45 İstanbul'da yağış sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 19:12:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da devam eden sağanak yağmur nedeni ile Topkapı alt geçidinde Cevizliğbağ'dan Aksaray... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]