Son Dakika Haberleri: İstanbul'da devlet ormanlarına yapılan kaçak yapıların yıkımına başlandı
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İstanbul'da devlet ormanlarına yapılan kaçak yapıların yıkımına başlandı

11 dakika önce

- İstanbul'da devlet ormanlarına yapılan kaçak yapıların yıkımına başlandıİSTANBUL - İstanbul'da uydu görüntüleriyle tespit edilen devlet ormanlarına yapılan kaçak yapılar yıkılmaya başlandı.

- İstanbul'da devlet ormanlarına yapılan kaçak yapıların yıkımına başlandı

İSTANBUL - İstanbul'da uydu görüntüleriyle tespit edilen devlet ormanlarına yapılan kaçak yapılar yıkılmaya başlandı. Ümraniye Hekimbaşı'nda orman arazisine yapılan kaçak yapıların yıkım işlemi başladı.

İstanbul'da devlet ormanına yapılan kaçak yapıların yıkımı başladı. Ümraniye Hekimbaşı'nda orman arazisine yapılan kaçak yapılar bu sabah yıkılmaya başladı.Kaçak yapılardaki eşyalar boşaltıldı. Ardından yıkım çalışmaları başladı.

İstanbul'da devlet ormanlarına yapılan kaçak yapıların yıkımına başlandı

Ümraniye, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:36 Kaynak: İHA
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