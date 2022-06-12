Göztepe Mahallesi Tanzimat Sokak'ta daha önce kentsel dönüşüm için yapılan temel kazısı sırasında kökleri zarar gören 10 metre uzunluğundaki ağaç, dün geceden beri süren sağanağın etkisiyle yan taraftaki apartmanın bahçesine devrildi.

Kaynak: AA

Göztepe Mahallesi, İstanbul, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da devrilen ağaç 2 otomobile zarar verdi - Son Dakika

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