İstanbul'da devrilen çöp kamyonunun sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Çöp toplama aracının vinç tarafından kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Ökkeş G, ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul Başakşehir 'de devrilen çöp kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi

Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım

ABD'li yıldız şarkıcı Türk çıktı! Baklavalı paylaşımı mest etti

Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in romantik anları! Birbirlerini öpücüklere boğdular

Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı

Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu

Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı

Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı