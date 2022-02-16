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İstanbul'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

İstanbul'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

16.02.2022 16:20

Sarıyer'de park halindeki otomobile ve duvara çarparak yana devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Sarıyer'de park halindeki otomobile ve duvara çarparak yana devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Büyükdere Mahallesi Nazarlık Dere Sokak'ta yokuş aşağı seyir halindeki Yusuf Uçar idaresindeki 34 CUM 672 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halindeki otomobile çarptı. Daha sonra duvara çarpan araç, yana devrildi.

Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralı Uçar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Araç, çekiciyle olay yerinden kaldırılacak.

İstanbul'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
İstanbul'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
İstanbul'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

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Yusuf Uçar, Büyükdere, Sarıyer, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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