İstanbul'da devrilen kamyonet ulaşımı aksattı - Son Dakika

İstanbul Beylikdüzü'nde devrilen kamyonet trafik yoğunluğuna neden oldu.
M.T'nin kullandığı demir atığı yüklü kamyonet, D-100 kara yolu Haramidere mevkisi Avcılar yönünde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
Kazanın etkisiyle yola savrulan atık malzemeler başka bir kamyonete yüklendi.
Kara yolunun Avcılar istikametinde kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Kontrollü sağlanan trafik akışı, devrilen kamyonetin kaldırılması ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kumlama çalışmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
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