İstanbul'da devrilen kamyonet ulaşımı aksattı - Son Dakika
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İstanbul'da devrilen kamyonet ulaşımı aksattı

23.04.2022 14:50
İstanbul'da devrilen kamyonet ulaşımı aksattı

İstanbul Beylikdüzü'nde devrilen kamyonet trafik yoğunluğuna neden oldu.

İstanbul Beylikdüzü'nde devrilen kamyonet trafik yoğunluğuna neden oldu.

M.T'nin kullandığı demir atığı yüklü kamyonet, D-100 kara yolu Haramidere mevkisi Avcılar yönünde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kazanın etkisiyle yola savrulan atık malzemeler başka bir kamyonete yüklendi.

Kara yolunun Avcılar istikametinde kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Kontrollü sağlanan trafik akışı, devrilen kamyonetin kaldırılması ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kumlama çalışmasının ardından normale döndü.

İstanbul'da devrilen kamyonet ulaşımı aksattı
İstanbul'da devrilen kamyonet ulaşımı aksattı
İstanbul'da devrilen kamyonet ulaşımı aksattı

YORUMLAR
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Beylikdüzü, İstanbul, Kamyonet, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da devrilen kamyonet ulaşımı aksattı - Son Dakika


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