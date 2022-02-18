Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Emrah Ö. yönetimindeki 34 DMD 286 plakalı otomobil, Cendere Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sıkışan sürücü ve yanındaki Neslihan B.T, kendi imkanlarıyla araçtan çıktıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken cadde de oluşan trafik, otomobilin çekilmesiyle normale döndü.
Kaynak: AA
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