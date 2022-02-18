Üye Girişi
Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

18.02.2022 10:00

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Emrah Ö. yönetimindeki 34 DMD 286 plakalı otomobil, Cendere Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sıkışan sürücü ve yanındaki Neslihan B.T, kendi imkanlarıyla araçtan çıktıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken cadde de oluşan trafik, otomobilin çekilmesiyle normale döndü.

Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

YORUMLAR
500

Kağıthane, İstanbul, Otomobil, Emrah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:33 Eljif Elmas, Barcelona maçında öyle bir hareket yaptı ki maça damga vurdu!
10:29 Deva Partisi Kurucu üyesi Rojhat Ölmez'in sözünde bir araya geldiler! Kılıçdaroğlu ve Babacan'ın görüntüleri çok konuşuldu
10:18 Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Nalan ve Cana için hesaplaşma vakti geldi mi?
10:16 Son dakika: Konut satışları ocak ayında artış gösterdi
10:07 Market denetimi yapan zabıta müdürü isyan etti: Fakire ekmek vermeyeceklerse onlara huzur yok burada
10:05 Farah Zeynep Abdullah, Bergen filminin afişini paylaştı! Görenler ayırt edemedi
10:03 Dünyanın en uzun erkeği Sultan'ın "Birlikte başaralım" davetine Dünyanın en uzun kadını Rumeysa'dan olumlu yanıt geldi
10:00 Yasak Elma'ın ardından Talat Bulut Mahkum'da! Herkesin merak ettiği Sinyor'u canlandıracak!
09:40 Gülben Ergen, avukat sevgili haberlerine ateş püskürdü: Dava mahkeme uğraştırmayın beni
09:38 Ünlü sosyoloğun dolandırılma ayrıntıları! 'Vatana hizmet ediyorsun' demişler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 10:42:23. #1.12#
SON DAKİKA: Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement