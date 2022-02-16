İstanbul'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

İstanbul Bayrampaşa'da refüje çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kocatepe Mahallesi Paşa Caddesi'nde Abdullah Sabırlı'nın kullandığı 34 EUF 888 plakalı otomobil, refüje çarparak devrildi.
Araç içinde sıkışan sürücü, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Hafif yaralanan sürücüye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.
Kaza nedeniyle kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: AA
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