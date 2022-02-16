Üye Girişi
İstanbul'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

İstanbul'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

16.02.2022 11:23
İstanbul'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

İstanbul Bayrampaşa'da refüje çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

İstanbul Bayrampaşa'da refüje çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kocatepe Mahallesi Paşa Caddesi'nde Abdullah Sabırlı'nın kullandığı 34 EUF 888 plakalı otomobil, refüje çarparak devrildi.

Araç içinde sıkışan sürücü, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hafif yaralanan sürücüye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Kaza nedeniyle kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

YORUMLAR
500

Bayrampaşa, Otomobil, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:24 16 Şubat altının gram fiyatı 813 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:22 Hayatını kaybeden FETÖ tutuklusu Nusret Muğla'nın oğlu: Bülenç Arıç, damadıyla ilgili problemlerini anlattı
11:19 Falyalı cinayetinde yeni isim, İranlı bahisçi Ayavefe! Yaşam Ayavefe'den, tetikçilere 8 milyon dolar!
11:15 Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge toplantısı öncesi mesaj: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
11:12 Dünya yıldızları Messi ve Ronaldo'nun aynı anda yaşadığı olay tesadüfle açıklanamaz
11:04 Gülşen'e "Edepli ol" demişti! Gencebay'ın 7 yıl önce Hülya Avşar'ın kalçasına attığı tokat yeniden hatırlandı
09:20 Kebapçıda motokurye olarak işe başlamıştı: İkinci siparişinde motosikleti çaldı
10:57 16 Şubat 2022 Çarşamba gününe yükselişle başlayan dolar 13,62 liradan işlem görüyor
10:11 Sureyi talihsiz Amar bebek, son nefesini annesinin koynunda verdi!
10:48 Halasının ölüm haberini muhabirden duyan Bülent Ersoy, şaşkına döndü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 11:29:50. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement