Devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu'nda devrilen tırdaki iki kişi yaralanırken, kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.
Alınan bilgiye göre, otoyolda Ankara istikametine giden Dalip Yılmaz, kullandığı 59 LD 333 plakalı tırın kontrolünü Yassıören Gişeleri yakınlarında kaybetti.
Kontrolden çıkan tır devrilerek savruldu. Kazada tır şoförü Yılmaz ile yanındaki Tayfun Kaymaz yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Devrilen tırdaki buğday yola saçıldı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşan yolda trafik tek şeritten veriliyor.
Ekiplerin yolu açma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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