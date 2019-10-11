Son Dakika Haberleri: İstanbul'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Son Dakika Güncel İstanbul'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

İstanbul'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

1 saat önce

Beylikdüzü'nde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

İstanbul'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı, System.String[]

Beylikdüzü'nde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Liman Caddesi'nden Ambarlı istikametine giden İbrahim Yiğiter yönetimindeki tekstil ürünleri yüklü 34 GD 2314 plakalı tır, Yakuplu mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Daha sonra savrulan tır, yolun ortasında devrildi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tırın üzerindeki konteynerin düşmesiyle yol trafiğe kapandı. Ekiplerin çalışmalarının ardından tırın ve konteynerin kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Bu arada, kazada yola dökülen akaryakıtın tehlike oluşturması nedeniyle belediye ekiplerince caddede kumlama çalışması yapıldı.

Beylikdüzü, Yakuplu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:56 Kaynak: AA
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