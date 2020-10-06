İstanbul'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Başakşehir'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ceyhun C'nin kullandığı 34 PV 2314 plakalı tır, E-80 Otoyolu Avcılar katılım Edirne istikametinde virajı alamayarak devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafikte bir süre yoğunluk yaşandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 00:21 - Kaynak: AA
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