İstanbul\'da devrim gibi karar! 3 ilçeye özel araçla giriş paralı oluyor

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İBB'nin, Avrupa Birliği finansmanıyla hayata geçirdiği İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı'nın (SKUP) ikinci aşamasına geçiliyor. Sürdürülebilir, eşitlikçi, ekonomik ve çevre dostu bir dizi pilot proje önümüzdeki dönemde tek tek uygulamaya konulacak. Proje kapsamında Tarihi Yarımada olarak bilinen Fatih, Kadıköy ve Beyoğlu'na otomobil girişler ücretli olacak. Uygulama ilk olarak pilot bölge seçilen Tarihi Yarımada'da başlayacak.

PROJENİN BÜTÇESİ 5.5 MİLYON EURO

SKUP İstanbul, kentin merkez bölgelerinde otomobil kullanımını, karbon salınımını ve hava kirliliğini azaltacak düşük salım bölgeleri, deniz ulaşım ağını geliştirecek düzenlemeler, güvenli yaya ve bisiklet yolları, "otobüs öncelikli şerit" uygulamalarını kapsıyor. 30 ay süreli projenin bütçesi yaklaşık 5.55 milyon euro. Bütçenin yüzde 85'i AB Komisyonu, yüzde 15'i İBB tarafından karşılanacak.

Söz konusu proje kapsamında yürütülecek faaliyetler şöyle:

Kent içi ulaşımda enerji verimliğini artırmak, ulaşımdan kaynaklı sera gazı emisyonlarını azaltmak ve kentsel hava kalitesini artırmak üzere Tarihi Yarımada, Kadıköy, Beyoğlu gibi merkezi alanlarda otomobil kullanımını caydırıcı önlemler geliştirilecek. Özel otomobiller belirli bölgelere ücretli olarak girebilecek.

Yaya trafiğinin yoğun olduğu alanlarda, otomobil kullanımını ve trafik hızını azaltıcı uygulamaların geliştirilmesi de planlanıyor.

Toplu taşımada deniz ulaşımının payını artırmaya yönelik uygulamalar yapılacak, kıyı ilçelerde iskelelere erişime yönelik pilot çalışmalar yürütülecek.

Yürüme ve bisiklet gibi aktif ulaşım türlerini teşvik etmek üzere, yolların yeniden düzenlenecek.Merkezi alanlardaki yayalaşmış alanlar oluşturulacak.