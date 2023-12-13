 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul'da devrim gibi karar! 3 ilçeye özel araçla giriş paralı oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da devrim gibi karar! 3 ilçeye özel araçla giriş paralı oluyor

İBB ve AB işbirliği ile hayata geçirilen ''İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı'' kapsamında megakentte yeni adımlar atılıyor. İstanbul'da hem trafik yoğunluğunu azaltmak hem de çevre sağlığını desteklemek için Tarihi Yarımada, Kadıköy ve Beyoğlu'na özel araçlarla giriş ücretli olacak. Uygulama ilk olarak pilot bölge seçilen Tarihi Yarımada'da başlayacak.

13.12.2023 - 14:30,  Güncelleme: 14:42
Abone Ol

İBB'nin, Avrupa Birliği finansmanıyla hayata geçirdiği İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı'nın (SKUP) ikinci aşamasına geçiliyor. Sürdürülebilir, eşitlikçi, ekonomik ve çevre dostu bir dizi pilot proje önümüzdeki dönemde tek tek uygulamaya konulacak. Proje kapsamında Tarihi Yarımada olarak bilinen Fatih, Kadıköy ve Beyoğlu'na otomobil girişler ücretli olacak. Uygulama ilk olarak pilot bölge seçilen Tarihi Yarımada'da başlayacak.

PROJENİN BÜTÇESİ 5.5 MİLYON EURO

SKUP İstanbul, kentin merkez bölgelerinde otomobil kullanımını, karbon salınımını ve hava kirliliğini azaltacak düşük salım bölgeleri, deniz ulaşım ağını geliştirecek düzenlemeler, güvenli yaya ve bisiklet yolları, "otobüs öncelikli şerit" uygulamalarını kapsıyor. 30 ay süreli projenin bütçesi yaklaşık 5.55 milyon euro. Bütçenin yüzde 85'i AB Komisyonu, yüzde 15'i İBB tarafından karşılanacak.

Söz konusu proje kapsamında yürütülecek faaliyetler şöyle:

  • Kent içi ulaşımda enerji verimliğini artırmak, ulaşımdan kaynaklı sera gazı emisyonlarını azaltmak ve kentsel hava kalitesini artırmak üzere Tarihi Yarımada, Kadıköy, Beyoğlu gibi merkezi alanlarda otomobil kullanımını caydırıcı önlemler geliştirilecek. Özel otomobiller belirli bölgelere ücretli olarak girebilecek.
  • Yaya trafiğinin yoğun olduğu alanlarda, otomobil kullanımını ve trafik hızını azaltıcı uygulamaların geliştirilmesi de planlanıyor.
  • Toplu taşımada deniz ulaşımının payını artırmaya yönelik uygulamalar yapılacak, kıyı ilçelerde iskelelere erişime yönelik pilot çalışmalar yürütülecek.
  • Yürüme ve bisiklet gibi aktif ulaşım türlerini teşvik etmek üzere, yolların yeniden düzenlenecek.Merkezi alanlardaki yayalaşmış alanlar oluşturulacak.
  • Toplu taşımayı teşvik etmek üzere, dünyada yaygın olarak uygulanan "otobüs öncelikli şeritler" ve sürdürülebilir ulaşım ve insan odaklı bir yaklaşım olan "Sağlıklı Sokaklar" oluşturmak üzere fizibilite çalışmaları yapılacak.
  • Beklenen İstanbul depremi ve iklim değişikliği kaynaklı seller öncelikli olmak üzere, afetlere ve gelecekteki olası pandemilere dirençli kentsel ulaşımın tesisi için yol haritaları oluşturulacak.
İstanbul\'da devrim gibi karar! 3 ilçeye özel araçla giriş paralı oluyor
YORUMLAR (2)
  • Recep Yaşakan: yanlış bir karar insan aracıyla bir yere gitmedimi Yanıtla 0 0
  • Serkan Basar: yakında popomuza takometrede takarlar bu gidişle Yanıtla 28 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği, İstanbul, Beyoğlu, Eminönü, Kadıköy, Ulaşım, Çevre, Yaşam, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Çevre İstanbul'da devrim gibi karar! 3 ilçeye özel araçla giriş paralı oluyor - Son Dakika


14:40
Biden'ın İsrail'e ayar çekmesinin arka planı ortaya çıktı! Yine kendi çıkarını düşünmüş Biden'ın İsrail'e ayar çekmesinin arka planı ortaya çıktı! Yine kendi çıkarını düşünmüş
14:30
İstanbul'da devrim gibi karar! 3 ilçeye özel araçla giriş paralı oluyor İstanbul'da devrim gibi karar! 3 ilçeye özel araçla giriş paralı oluyor
14:20
Ligler 19 Aralık'ta başlayacak Ligler 19 Aralık'ta başlayacak
14:20
Efsane yönetmen Yılmaz Atadeniz, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Efsane yönetmen Yılmaz Atadeniz, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
14:02
Millet Bahçesi inşaatı devam ediyor! Atatürk Havalimanı'nın son hali havadan görüntülendi Millet Bahçesi inşaatı devam ediyor! Atatürk Havalimanı'nın son hali havadan görüntülendi
13:44
Bomba kulis! Erdoğan yerel seçimde İstanbul, İzmir ve Ankara için destek istedi, Erbakan bir şart sundu Bomba kulis! Erdoğan yerel seçimde İstanbul, İzmir ve Ankara için destek istedi, Erbakan bir şart sundu
13:43
Nişanlısının çeyiz talebini karşılayamayan genç doktor intihar etti Nişanlısının çeyiz talebini karşılayamayan genç doktor intihar etti
13:07
FIFA Hakem Komitesi Başkanı da Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya sessiz kalmadı FIFA Hakem Komitesi Başkanı da Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya sessiz kalmadı

Son Dakika
14:40 Biden'ın İsrail'e ayar çekmesinin arka planı ortaya çıktı! Yine kendi çıkarını düşünmüş
14:30 İstanbul'da devrim gibi karar! 3 ilçeye özel araçla giriş paralı oluyor
14:20 Ligler 19 Aralık'ta başlayacak
14:20 Efsane yönetmen Yılmaz Atadeniz, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
14:02 Millet Bahçesi inşaatı devam ediyor! Atatürk Havalimanı'nın son hali havadan görüntülendi
13:44 Bomba kulis! Erdoğan yerel seçimde İstanbul, İzmir ve Ankara için destek istedi, Erbakan bir şart sundu
13:43 Nişanlısının çeyiz talebini karşılayamayan genç doktor intihar etti
13:07 FIFA Hakem Komitesi Başkanı da Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya sessiz kalmadı
13:03 ABD istihbarat raporu: Ukrayna savaşında 315 bin Rus askeri öldü ya da yaralandı
12:32 İsmail Hacıoğlu'nun Gazze paylaşımı Selim Gülgören'e ait çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 15:02:56. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da devrim gibi karar! 3 ilçeye özel araçla giriş paralı oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement