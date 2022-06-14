DHKP/C'nin "mahalli yapılanması" operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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DHKP/C'nin "mahalli yapılanması" operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

14.06.2022 09:16

Terör örgütü DHKP/C'nin "Gazi mahalli alan yapılanması"na yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü DHKP/C'nin "Gazi mahalli alan yapılanması"na yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, "DHKP/C silahlı terör örgütünün Gazi mahalli alan yapılanması ve sözde halk meclisi içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürütenlere" yönelik soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine operasyon başlatan emniyet güçleri, 6 şüpheliyi yakaladı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

DHKP/C'nin mahalli yapılanması operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
DHKP/C'nin mahalli yapılanması operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
DHKP/C'nin mahalli yapılanması operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
DHKP/C'nin mahalli yapılanması operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DHKP/C'nin 'mahalli yapılanması' operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: DHKP/C'nin "mahalli yapılanması" operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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