DHKP/C'nin "mahalli yapılanması" operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Terör örgütü DHKP/C'nin "Gazi mahalli alan yapılanması"na yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, "DHKP/C silahlı terör örgütünün Gazi mahalli alan yapılanması ve sözde halk meclisi içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürütenlere" yönelik soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine operasyon başlatan emniyet güçleri, 6 şüpheliyi yakaladı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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