İstanbul'da DHKP/C operasyonu: 13 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da DHKP/C operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

30.03.2022 09:01
İstanbul'da DHKP/C operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca DHKP/C terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca DHKP/C terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca DHKP/C (Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi) silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen operasyonlarda, 'etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde şahısların ifadesine yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalar sonucu örgüt içerisinde faaliyet gösteren 21 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul genelinde 14, Ankara, Hatay, İzmir, Erzurum illerinde ise 5 adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 13 şüphelinin yakalandığı öğrenildi. - İSTANBUL

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Cumhuriyet, Devrimci, İstanbul, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da DHKP/C operasyonu: 13 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da DHKP/C operasyonu: 13 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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