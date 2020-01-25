İSTANBUL'DA DHKP-C OPERASYONU; 3 GÖZALTI - Son Dakika

İSTANBUL'da 17 adrese düzenlenen operasyonlarda DHKP-C terör örgütü üyesi 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C terör örgütüne yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul'da yapılan eylemlerin faillerinin yakalanması, terör örgütüne ait silahların bulunması, örgütsel dokümanların ele geçirilmesi ve örgüt içerisinde faaliyet gösteren şüpheliler yakalanmasına yönelik operasyonda 17 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Arama yapılan adreslerde 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca aramalarda ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, çok sayıda mühimmat, örgütsel dokümanlar ve dijital malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

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