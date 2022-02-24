İSTANBUL'DA DHKP/C OPERASYONU; 5 GÖZALTI - Son Dakika
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İSTANBUL'DA DHKP/C OPERASYONU; 5 GÖZALTI

24.02.2022 10:22
İSTANBUL'DA DHKP/C OPERASYONU; 5 GÖZALTI

İSTANBUL'da DHKP/C terör örgütüne düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'da DHKP/C terör örgütüne düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C terör örgütüne yönelik 9 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelininse yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, tabancaya ait 2 şarjör, 36 adet 9 mm mermi ve çok sayıda dokümana el kondu. Gözaltına alınan 5 şüpheli sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.


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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA DHKP/C OPERASYONU; 5 GÖZALTI - Son Dakika


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