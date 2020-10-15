İstanbul'da DHKP-C operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

İstanbul'da DHKP-C operasyonu: 7 gözaltı
15.10.2020 14:36
ŞİŞLİ'de terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
ŞİŞLİ'de terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, DHKP-C terör örgütü faaliyetlerinin önlenmesine yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak ortak çalışma yaptı. Polis ekipleri İdil Kültür Merkezi ile bir yardımlaşma derneğinde silah, patlayıcı madde ve örgütsel dokümanların bulunabileceği yönünde bilgi alması üzerine dün öğle saatlerinde her iki adrese de operasyon düzenledi. Binaya pencerede bulunan demir korkulukları keserek içeri giren ekiplere, Özel Harekat Polisleri de destek verdi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi, 7 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
- İstanbul
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