İstanbul'da DHKP/C operasyonunda yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi
08.03.2021 13:43
İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik 5 Mart'ta Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'ne operasyon düzenledi.
Operasyonda terör örgütü DHKP/C üyesi oldukları öne sürülen T.O. ve B.C.I. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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