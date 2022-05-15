İstanbul'da "Din Öğretimi ve İmam Hatip Okulları Çalıştayı" yapıldı - Son Dakika

İmam hatip okullarındaki eğitim kalitesini artırmak ve din öğretimi bağlamında bütünsel bir bakış açısı sağlayabilmek amacıyla İstanbul'da "Din Öğretimi ve İmam Hatip Okulları Çalıştayı" düzenlendi.

Başakşehir Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen çalıştayda, 7 oturum ve 97 alt başlıkta imam hatip okulları tartışıldı.

Yoğun katılımın olduğu çalıştay, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Başakşehir İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği (BİHADER) ortaklığında, ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin desteğiyle düzenlendi.

STK'ların ve Milli Eğitim camiasının önde gelen isimleri ile akademisyenlerden oluşan 66 katılımcının katkı sağladığı çalıştayın açılışında konuşan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, imam hatip okullarının program çeşitliliğiyle eğitim sisteminin bir adım önünde yürüdüğünü söyledi.

Ceylan, imam hatip liselerinin spor, dil, hafızlık, kültür sanat, musiki, teknoloji bölümleriyle çağa model oluşturacak bir yapıda olduğunu belirterek, "Bugün imam hatip okullarımızda İngilizce ve Arapça ile birlikte tam 9 dilde eğitim var. Almanca, İspanyolca, Rusça, Çince, Fransızca, Farsça ve Japonca eğitimleri veriliyor. Bu okullarımızın küresel vizyonunun, uluslararası alanda nasıl hizmet edeceğinin de bir göstergesi olarak karşımızda duruyor." diye konuştu.

İmam hatip okullarının ulusal ve uluslararası yarışmalarda aldıkları derecelere değinen Abdullah Ceylan, şu değerlendirmede bulundu:

"İmam hatip okullarımız Türkiye'deki başarılarının ötesinde dünyaya da başarılarını duyurmaya, uluslararası alanda adından söz ettirir bir noktaya geldi. İmam hatip okullarımız kemale ermiş, tamam olmuş bir başlık değil. İmam hatip okulları çağın gelişen şartlarına göre sürekli kendini yenileyen, dinamik ve yaşayan bir yapı olarak karşımızda duruyor. Bu sebeple biz imam hatip okullarındaki eksikliklerimizi, sorunlarımızı görmek, sorunlarımıza çözümler üretmek için bu tür çalışmaları düzenliyoruz. Hep birlikte imam hatip okullarımızı ülkemizin bayrağını bir adım öteye taşımak, ümmet coğrafyasına umut ışığı olmak için daima yenileyecek, çağın gereksinimlerine uygun hale getireceğiz."

"Kızların okullaşmasında katkısı büyük"

BİHADER Başkanı Enes Abdurrahman Hibe de imam hatip okullarının ülkenin eğitim hayatına ve toplumsal yaşamına sağladığı önemli bir katkının da kızların okullaşma oranını yukarıya çekmesi olduğunu vurgulayarak, "1970'lerden başlayarak ülkemizin dört bir yanındaki imam hatip okullarına kayıt olan kız çocukları bu okullarda dini ve ahlaki eğitim almış ve kadınların eğitim hayatına katılması toplumsal dönüşümü ciddi oranda etkilemiştir." diye konuştu.

Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, ilçede imam hatip okulları anlamında oldukça iyi bir seviyede olunduğunu belirterek, "Niteliğimiz ve niceliğimiz oldukça iyi ama daha iyi ve model olmak istiyoruz. Ülkemizdeki tüm çalışmalara esin kaynağı olmak istiyoruz. "dedi.

Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çoşkun ise imam hatip okullarının geliştirilmesi, niteliğinin artırılması ve bu okulların geleceğin öncü kurumları olabilmesi için gösterilen gayrete samimi bir katkı mahiyetindeki çalıştayın amacına ulaşmasını dilediğini kaydetti.

Çalıştaya, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı İhsan Erkul ve STK temsilcileri katıldı.