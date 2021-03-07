"Dinamik Denetim Süreci" kapsamında konaklama yerleri denetlendi - Son Dakika

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İçişleri Bakanlığının başlattığı "Dinamik Denetim Modeli" kapsamında kentteki otel ve diğer konaklama yerlerinde denetim yapıldı.

İstanbul'da oluşturulan ekipler Sancaktepe, Beylikdüzü, Esenler, Eyüpsultan, Kadıköy, Bakırköy, Şişli ve Fatih'teki otel ve diğer konaklama yerlerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini denetledi.

Otellerin faaliyet izin belgeleri, çalışan personellerin maske, hijyen, dezenfektan kurallarına uyumu ile iş yerlerinin yemekhane kısımları kontrol edildi.

Otellerin restoranlarını ve boş odalarını da denetleyen ekipler, müşteri kabul prosedürlerini inceledi.