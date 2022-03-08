İstanbul'da Doğu Türkistanlı kadınlar için "Mavi Yürüyüş" eylemi - Son Dakika

İstanbul Fatih'te Doğu Türkistanlı kadınların yaşadıklarına dikkati çekmek için destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

Doğu Türkistan Nuzugum Kültür ve Aile Derneği, Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği ve Genç İHH üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Doğu Türkistanlı kadınlara destek vermek için Fatih Camisi avlusunda bir araya geldi.

Doğu Türkistan ve Türk bayrağı açan grup, tekbirler getirerek, sloganlar attı. "Doğu Türkistanlı kadınların çığlığına kulak ver", "Doğu Türkistanlı Kadınlar için işkenceye dur de!" yazılı pankartlar taşıyan grup, Fatih Camisinden Saraçhane Parkı'na yürüdü.

Burada grup adına basın açıklamasını yapan Doğu Türkistan Nuzugum Kültür ve Aile Derneği Kadın Kolları Başkanı Münevver Özuygur, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Çin tarafından Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında tutulan kadınlara destek olmak ve onların yaşadıklarına dikkati çekmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Doğu Türkistanlı kadınların sistematik ihlallerin en korkunçlarını yaşadığını belirten Özuygur, "Öncelerinde Çin Komünist Partisi yönetiminin tamamen kapalı tutup saklamaya çalıştığı bu ihlaller, kamp şahitlerinin ve gerçekliği ispatlanan raporlarla işkencenin ve sistematik soykırımın boyutları dünyanın gözü önüne serilmiştir. Sadece kadınlara yönelik ihlaller, tüm insanlık vicdanını isyan ettiren korkunç suçlardır." dedi.