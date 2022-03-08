İstanbul'da Doğu Türkistanlı kadınlar için "Mavi Yürüyüş" eylemi - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da Doğu Türkistanlı kadınlar için "Mavi Yürüyüş" eylemi

08.03.2022 22:58

İstanbul Fatih'te Doğu Türkistanlı kadınların yaşadıklarına dikkati çekmek için destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

İstanbul Fatih'te Doğu Türkistanlı kadınların yaşadıklarına dikkati çekmek için destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

Doğu Türkistan Nuzugum Kültür ve Aile Derneği, Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği ve Genç İHH üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Doğu Türkistanlı kadınlara destek vermek için Fatih Camisi avlusunda bir araya geldi.

Doğu Türkistan ve Türk bayrağı açan grup, tekbirler getirerek, sloganlar attı. "Doğu Türkistanlı kadınların çığlığına kulak ver", "Doğu Türkistanlı Kadınlar için işkenceye dur de!" yazılı pankartlar taşıyan grup, Fatih Camisinden Saraçhane Parkı'na yürüdü.

Burada grup adına basın açıklamasını yapan Doğu Türkistan Nuzugum Kültür ve Aile Derneği Kadın Kolları Başkanı Münevver Özuygur, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Çin tarafından Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında tutulan kadınlara destek olmak ve onların yaşadıklarına dikkati çekmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Doğu Türkistanlı kadınların sistematik ihlallerin en korkunçlarını yaşadığını belirten Özuygur, "Öncelerinde Çin Komünist Partisi yönetiminin tamamen kapalı tutup saklamaya çalıştığı bu ihlaller, kamp şahitlerinin ve gerçekliği ispatlanan raporlarla işkencenin ve sistematik soykırımın boyutları dünyanın gözü önüne serilmiştir. Sadece kadınlara yönelik ihlaller, tüm insanlık vicdanını isyan ettiren korkunç suçlardır." dedi.

İstanbul'da Doğu Türkistanlı kadınlar için Mavi Yürüyüş eylemi
İstanbul'da Doğu Türkistanlı kadınlar için Mavi Yürüyüş eylemi
İstanbul'da Doğu Türkistanlı kadınlar için Mavi Yürüyüş eylemi
İstanbul'da Doğu Türkistanlı kadınlar için Mavi Yürüyüş eylemi

YORUMLAR
500
Beyoğlu'nda izinsiz Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü önlendi Beyoğlu'nda izinsiz Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü önlendi Diyarbakır'da kanserle mücadele eden 150 kadın için moral gecesi Diyarbakır'da kanserle mücadele eden 150 kadın için moral gecesi Alp Navruz'dan Anlamlı Paylaşım! Alp Navruz'dan Anlamlı Paylaşım!

Dünya Kadınlar Günü, Doğu Türkistan, Fatih, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da Doğu Türkistanlı kadınlar için 'Mavi Yürüyüş' eylemi - Son Dakika


Son Dakika
23:24 Hakem kararında "Kulüpler Birliği'nin etkisi var" iddiasına jet yanıt: Hiçbir şekilde bilgimiz yok
23:18 Geri sayım başladı! Uygun fiyatlı iPhone SE 2022 tanıtıldı
23:14 FIFA'dan Ukrayna ve Rusya kararı! Yarı final maçını haziran ayına erteledi
22:29 Putin'den karşı hamle! Bazı ham maddelerin ihracatını ve ithalatını yasakladı! Bu karar Türkiye'yi de etkileyecek
22:18 Kız çocuğuna taciz iddiası esnafı çıldırttı! Şahıs zırhlı araçla karakola zor götürüldü
22:11 Rıdvan Dilmen, 13 hakemin liste dışı kalmasını değerlendirdi: Bu çok acı bir şey biliyor musun, çok acı
22:07 McDonald's Rusya'daki 850 restoranını kapatıyor! Peki, çalışanlara ne olacak?
22:02 Dikkatsiz adam önündeki direği fark etmedi, çarpmanın etkisiyle bir süre kendine gelemedi
21:25 ABD ve İngiltere'nin ambargo kararı sonrası korkutan tahmin! Brent petrol fiyatı kısa süre içinde 200 doları aşabilir
21:17 Fenerbahçe, Rusya'dan oyuncu transfer ediyor! Ayrton Lucas kadroya katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 23:44:27. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Doğu Türkistanlı kadınlar için "Mavi Yürüyüş" eylemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement