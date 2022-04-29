Doktora saldırdığı iddiasıyla tutuklu sanık tahliye edildi - Son Dakika

Fatih'te, eşini tedavi eden doktoru darbettiği gerekçesiyle hakkında "basit yaralama" suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Selim Duman'ın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Selim Duman, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Müşteki doktor Dursun Dorukan Altınışık'ın da avukatıyla katıldığı duruşmada ifadeler alındı.

Sanık Duman, 2 ayı aşkın süredir tutuklu olduğunu belirterek, olay günü eşinin cilt rahatsızlığı nedeniyle hastaneye tedavi için gittiklerini, tedavide kullanılan ilacı ise eczaneden satın aldıklarını söyledi.

İlacın bir kısmının kullanılacağını anlatan Duman, "İlaç pahalıydı ve her ay almamız gerekiyordu. Kalan ilacın bize geri verilmesini istedik. Vermek istemeyince doktor ile tartıştık, durumu başhekime aktardık. Başhekimlik bizi müşteki doktor Altınışık'a yönlendirdi. Doktor bey, odasına gittiğimizde sinirliydi. Tahminime göre biz gelmeden önce diğer doktorla yaşadığımız tartışmadan haberdardı. Eşimi kapıda bekliyordum, ağlama sesini duyunca içeri girdim. Doktor bey bana küfür etti, 'Bir daha bu hastaneye gelmeyeceksiniz.' dedi ve üzerime saldırdı. Ben de kendimi korumak durumunda kaldım. Boynundaki zincirden çekmedim, tuttuğum sırada boynunda zincir izi çıkmış olabilir." diye konuştu.

"Beyin sarsıntısı yaşadım"

Müşteki Doktor Altınışık, başhekimlikten gelen rica üzerine Hipokrat Yemini gereği hastayı muayene etmeyi kabul ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Keloid için çok basit bir tedavi uygularız. Hastayı incitme falan yoktur. İşlem yapılırken hasta yakınını dışarı alırız. Hastaya enjeksiyon yapmaya başladım. Sırtında 20'ye yakın keloid mevcuttu. Bu da şüphe uyandıran bir şey. Yaparken hasta bağırınca arkamdan bir ses duydum, döndüm üstüme atlandı. Kafamı bir cihaza çarptım, bilincimi yitirmeye başladım, sanık boğazımı sıktı, yumruk attı. Kendime gelmeye çalıştım, boğazımdaki zincirleri sıkıp tekrar boğmaya çalıştı. Odadan çıkarıldım, sonrasında da 'Seni öldüreceğim' gibi sesler duymaya başladım. Beyin sarsıntısı yaşadığım için 24 saat acilde müşahede altında kaldım. Şikayetçiyim."

"Doktor tehdit ve hakaret etti"

Duruşmada tanık olarak ifadesine başvurulan sanık Duman'ın eşi Çiğdem Duman, keloid hastalığı nedeniyle 4 yıldır tedavi gördüğünü, iğneli tedaviyi ise 3-4 kez yaptırdıklarını anlattı.

İğneli işlem çok acılı olduğu için doktorların ve hemşirelerin elini tutarak destek verdiklerini anlatan Duman, ilk gittikleri doktorun kalan iğneleri vermemesi üzerine başhekime çıktıklarını, onun da bunları alabileceklerini söylediğini ve kendilerini müşteki doktora yönlendirdiğini kaydetti.

Tanık Duman, sırtındaki yaraların fazla ve sert kabuklu olması nedeniyle önce buzlu tedavinin ardından iğneye geçilmesi gerektiğini belirterek, şunları anlattı:

"Çünkü bu işlemler çok acılı oluyor. Müşteki doktorun odasına gittiğimizde çok sinirliydi. Buzlu tedaviyi istedim. 'Bundan sonra yapmıyoruz.' dedi. Şırıngayı sedyenin üstüne fırlattı. Sırtıma dokunduğunda bile elleri titriyordu sinirden. Benim sırtımda çok yara var, bu yaraları saymaya başladı. 'Tanesi 20 liradan şu kadar eder.' falan dedi. Sonra da 'Bundan sonra bu hastaneye adım atmayacaksınız. Bir daha gelirseniz olacaklardan ben sorumlu değilim.' dedi. Canım acıyordu, dalga geçiyordu benimle. Ağlamaya başladım, tehditler ve hakaretlerin ardından 'Tamam bırakın iğneyi yapmayın.' dedim. Bunun üzerine eşim içeri girdi. Arbede çıktı, 3 kişi eşime saldırdı. 'Eşinin canı acıdı diye doktora saldırdı.' diyorlar. 4 senedir bu hastaneye geliyoruz, canım acısa 4 senedir acırdı. Eşime cani diyorlar, terörist diyorlar. Ben mağdur durumdayım."

İfadelerin ardından mahkeme tutuklu kaldığı süre ve istenen hapis cezasının alt ve üst sınırlarını dikkate alarak, sanığın tahliyesine hükmetti.

Dava dosyasını esas hakkındaki görüşünü açıklaması için savcılığa gönderen mahkeme, duruşmayı erteledi.

Eşinin tahliye olduğunu duyan Çiğdem Duman gözyaşlarına boğulurken, doktor Altınışık açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Çiğdem Duman, "Eşim 63 gündür mağdur bir şekilde cezaevindeydi. Allah'a şükürler olsun adalet yerini buldu. Bugün tahliyesine karar verildi. Yanlış anlaşılmalar düzeldiği için şu an çok mutluyuz." dedi.

Zincir silah sayıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında hazırlanan iddianamede, 25 Şubat'ta sanık Selim Duman'ın, eşi Çiğdem Duman'ı İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinin dermatoloji bölümünde muayene eden doktor Dursun Dorukan Altınışık'ı darbettiği anlatılıyor.

Sanığın, doktor Altınışık'ın boynunda bulunan ve silah olarak değerlendirilen zinciri çekerek basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaraladığı bilgisine yer verilen iddianamede, sanığın "basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.