Son Dakika Haberleri: İstanbul'da doktorlar arasındaki kavgada kan aktı
Son Dakika Güncel İstanbul'da doktorlar arasındaki kavgada kan aktı

İstanbul'da doktorlar arasındaki kavgada kan aktı

42 dakika önce

İstanbul Balta Limanı Kemik Hastanesi'nde görevli iki doktor arasında çıkan kavgada kan aktı.

İstanbul Balta Limanı Kemik Hastanesi'nde görevli iki doktor arasında çıkan kavgada kan aktı. Doktorlardan birisi meslektaşını bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Sarıyer İlçesi'nde bulunan Balta Limanı Kemik Hastanesinde bugün sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre hastanede asistan doktor olarak çalışan Dr. Yavuz S. ile meslektaşı Dr. Kaan Erol arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dr. Yavuz S., meslektaşı Dr. Kaan Erol'u bıçaklayarak ağır yaraladı. Yaralı doktora ilk müdahaleyi hastane içerisinde bulunan diğer doktorlar tarafından yapıldı.

Daha sonra 112 ekipleri tarafından Şişli Etfal Hastanesine ağır yaralı olarak sevk edilen yaralı doktor, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Doktor Yavuz S.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Gözaltına alınan doktorun ifadesinin sürdüğü öğrenildi.

(İHA)

İstanbul'da doktorlar arasındaki kavgada kan aktı

İstanbul, Sarıyer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:00 Kaynak: İHA
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