Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Dolandırdı, Adana'da Yakalandı

İstanbul'da Dolandırdı, Adana'da Yakalandı

45 dakika önce

İstanbul'da bir kadını yaklaşık 1,5 milyon lirasını alarak dolandırdığı öne sürülen zanlı, Adana'da yakalandı.

İstanbul'da bir kadını yaklaşık 1,5 milyon lirasını alarak dolandırdığı öne sürülen zanlı, Adana'da yakalandı.

İstanbul'da yaşayan Birgül Gündoğru'yu arayarak kendilerini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcıları, soygun olan bir kuyumcuda eşinin kimliğinin bulunduğunu, bu nedenle evdeki altın ve paraları kontrol için verecekleri adrese bırakmasını istedi.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki ara sokağa evdeki para ve altınları bırakan kadın, dolandırıldığını anlayınca polis merkezine başvurdu.

Yaklaşık 1,5 milyon lirasının dolandırıldığını ileri süren kadının verdiği bilgiler doğrultusunda araştırma yapan polis ekipleri, zanlının otobüsle Adana'ya gittiğini tespit etti.

Haber verilen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda otobüs servisini durdurarak şüpheli H.A'yı gözaltına aldı.

Zanlının sırt çantasında yapılan aramada 58 bin lira ile çok sayıda altın kolye, zincir, takı seti, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.A, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Altın ve paraların Gündoğru'ya teslim edileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:26 Kaynak: AA

Bahçelievler Mahallesi, Polis, Adana, İstanbul, Güncel
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