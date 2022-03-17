Son dakika haber | İstanbul'da dolandırıcılara operasyon; 107 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber | İstanbul'da dolandırıcılara operasyon; 107 şüpheli yakalandı

17.03.2022 11:57
Son dakika haber | İstanbul'da dolandırıcılara operasyon; 107 şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre İSTANBUL'da dolandırıcılara yönelik düzenlenen operasyonda 107 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL'da dolandırıcılara yönelik düzenlenen operasyonda 107 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 40'ının dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezaları olduğu tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince, 'Dolandırıcılık' suçuyla ilgili operasyon düzenlendi. Başta nitelikli dolandırıcılık olmak üzere, bilişim yolu ile işlenen suçlardan, haklarında 10 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve sürekli adres değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan, şüpheliler tespit edildi. 16 Mart'ta 32 ilçede, 17 Mart tarihinde ise tüm ilçeleri kapsayan geniş çaplı ve eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. 107 şüpheli yakalandı. Yakalanan 40 kişinin 'Dolandırıcılık'tan kesinleşmiş hapis cezaları olduğu tespit edildi.


Son dakika haber | İstanbul'da dolandırıcılara operasyon; 107 şüpheli yakalandı
Son dakika haber | İstanbul'da dolandırıcılara operasyon; 107 şüpheli yakalandı
Son dakika haber | İstanbul'da dolandırıcılara operasyon; 107 şüpheli yakalandı
Son dakika haber | İstanbul'da dolandırıcılara operasyon; 107 şüpheli yakalandı
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Son Dakika | İstanbul'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonlarında 107 şüpheli yakalandı Son Dakika | İstanbul'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonlarında 107 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İstanbul'da dolandırıcılara operasyon; 107 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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