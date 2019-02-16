Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Dolandırıcılık Operasyonu

İstanbul'da Dolandırıcılık Operasyonu

1 saat önce

İstanbul'da şehit ailelerine yardım adı altında iş adamlarından para toplayarak haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen emekli 2 polis yakalandı.

İstanbul'da Dolandırıcılık Operasyonu, System.String[]
İstanbul'da şehit ailelerine yardım adı altında iş adamlarından para toplayarak haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen emekli 2 polis yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, emekli emniyet müdürü İsmail D. ve emekli polis memuru Ahmet Murat D'nin, bir iş adamından şehit ailelerine yardım yapılacağını söyleyerek para aldıkları ancak söz konusu yardımı gerçekleştirmedikleri şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Soruşturmada, şüphelilerin benzer yöntemle çok sayıda iş adamından 300 bin lira topladığı belirlendi.

Düzenlenen operasyonda, 2 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:47 Kaynak: AA

İstanbul, Güncel
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