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İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu

5 dakika önce

İnternetten elektronik eşya satan kişileri dolandırdığı gerekçesiyle yakalanan 2 zanlı adliyeye çıkarıldı.

İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu, System.String[]

İnternetten elektronik eşya satan kişileri dolandırdığı gerekçesiyle yakalanan 2 zanlı adliyeye çıkarıldı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internetten ilan vererek 10 bin lira değerindeki telefonunu satmaya çalışan Ç.Ç. ile irtibata geçip 4 Ekim'de Beylikdüzü'nde belirledikleri adreste buluşan 2 kişinin, telefonu alarak arabayla kaçmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, sahte plakalı araçla kaçan şüphelilerin M.C.A. ile M.I. olduklarını ve yakın zamanda benzer şekilde 4 kişiyi daha dolandırdıklarını belirledi.

Söz konusu soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:58 Kaynak: AA
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