İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu

İnternetten elektronik eşya satan kişileri dolandırdığı gerekçesiyle yakalanan 2 zanlı adliyeye çıkarıldı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internetten ilan vererek 10 bin lira değerindeki telefonunu satmaya çalışan Ç.Ç. ile irtibata geçip 4 Ekim'de Beylikdüzü'nde belirledikleri adreste buluşan 2 kişinin, telefonu alarak arabayla kaçmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, sahte plakalı araçla kaçan şüphelilerin M.C.A. ile M.I. olduklarını ve yakın zamanda benzer şekilde 4 kişiyi daha dolandırdıklarını belirledi.

Söz konusu soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.