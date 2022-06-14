İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonunda 36 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 8 ilde, kendisini hakim, savcı ve başkomiser olarak tanıtıp dolandırıcılık yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütlü şekilde kendini hakim, savcı, başkomiser olarak tanıtarak "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediği öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin, N.K. (52) isimli kişiyi 6 ay boyunca 50 milyon lira, C.A'yı (40) ise bir ay boyunca 1 milyon dolar tutarında, "Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçti, mal varlıklarınıza el koyacaklar, bu şahıslara operasyon yapacağız." gibi söylemlerle dolandırdığını tespit eden ekipler, teknik ve fiziki takip başlattı.

Yaklaşık 3 ay süren takibin ardından ekipler, İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyerek 36 şüpheliyi gözaltına aldı.

3 kişinin başka suçlardan cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenilirken, firari 7 şüpheliyi yakalamaya yönelik polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Dolandırdıkları paralarla iş yeri açmışlar

Bu arada zanlıların suçtan elde ettikleri paralarla Şanlıurfa'da çok sayıda yatırım yaptıkları ortaya çıktı.

Ekipler, zanlıların paralarla 15 lüks araç, 8 milyon lira değerinde konut, akaryakıt istasyonu, lüks kadın kuaförü ile 20 taşınmaz tapusu aldıklarını tespit etti.

Konuyla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.