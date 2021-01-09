Dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4 Ocak'ta kamu kurum ve kuruluşlarındaki yetkili kişilerin unvanlarını veya kuruluşların adını kullanarak yardım bahanesi ile şirket sahiplerinden para talebinde bulunan ve alınan yardım paraları karşılığında paravan şirket adına fatura kestiği tespit edilen O.S.B., K.K. ve E.S. gözaltına alındı.

İncelemede şüphelilerin Bağcılar'da gerçekleştirdikleri 3 farklı dosyanın dışında, İstanbul'da farklı ilçelerde ve İstanbul dışında farklı illerde de çok sayıda benzer konu gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.S. adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverilirken, O.S.B. ve K.K. tutuklandı.