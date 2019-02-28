Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Dolu Etkili Oluyor

İstanbul'da Dolu Etkili Oluyor

56 dakika önce

İstanbul'da bazı bölgelerde yağmurla birlikte dolu etkili oluyor.

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İstanbul'da bazı bölgelerde yağmurla birlikte dolu etkili oluyor.

Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'da beklenen yağmur başladı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar duraklara sığındı. Yağmurla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışı da etkili oluyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:22 Kaynak: İHA

İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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