İstanbul'da Dolu Etkili Oluyor
56 dakika önce
İstanbul'da bazı bölgelerde yağmurla birlikte dolu etkili oluyor.
İstanbul
'da bazı bölgelerde yağmurla birlikte dolu etkili oluyor.
Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'da beklenen yağmur başladı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar duraklara sığındı. Yağmurla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışı da etkili oluyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:22 Kaynak: İHA
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