İSTANBUL'DA DOLU ETKİLİ OLUYOR - 2 - Son Dakika

Gülseli KENARLI - Beyza Nur GÜLER - Elif YAVUZ - Özgür KUMANOVALI-/ - İSTANBUL'da dolu yağışı etkili oluyor. Meteorolojinin uyarılarının ardından özellikle boğaz çevresi ve Kadıköy'de dolu yağışı etkili oluyor. Yağış nedeniyle Kadıköy'de bazı noktalarda yerler kısa sürede beyaza büründü. Sürücüler araçları hasar görmemesi için köprü altlarına sığındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den yapılan uyarıda, "2.20-14.00 saatleri arasında İstanbul Boğazı çevreleri ve Anadolu Yakasında beklenen gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denilmişti.