İstanbul'da Dolu Sürprizi

İstanbul'un bazı ilçelerinde aniden bastıran sağanak yağış ve dolu, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

İstanbul'un bazı ilçelerinde aniden bastıran sağanak yağış ve dolu, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.



İstanbul'un bazı ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren yağış etkili oldu. Öğleden sonra ise Şişli Mecidiyeköy çevresinde sağanak yağış başladı. İstanbulluları hazırlıksız yakalayan yağmur, bir anda doluya döndü. Dolu yağışı sürücülere de zor anlar yaşattı. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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