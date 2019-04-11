İstanbul'da Dolu Sürprizi
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İstanbul'un bazı ilçelerinde aniden bastıran sağanak yağış ve dolu, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.
İstanbul'un bazı ilçelerinde aniden bastıran sağanak yağış ve dolu, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:38 Kaynak: İHA
İstanbul'un bazı ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren yağış etkili oldu. Öğleden sonra ise Şişli Mecidiyeköy çevresinde sağanak yağış başladı. İstanbulluları hazırlıksız yakalayan yağmur, bir anda doluya döndü. Dolu yağışı sürücülere de zor anlar yaşattı. - İSTANBUL
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