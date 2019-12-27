İstanbul'da dolu sürprizi - Son Dakika
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İstanbul'da dolu sürprizi

6 saat önce

İstanbul'da Kartal ilçesi ve çevresinde etkili olan dolu yağışı vatandaşlara sürpriz yaşattı.

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İstanbul'da Kartal ilçesi ve çevresinde etkili olan dolu yağışı vatandaşlara sürpriz yaşattı. Etkili olan dolu yağışı, aracıyla seyir halinde olan sürücü tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.


İstanbul'da Aralık ayının sonuna gelinmesine rağmen kar yağışı hala etkili olmazken, İstanbullular dolu sürprizi yaşadı. Kartal ilçesi çevresinde etkili olan dolu yağışı, araçlarıyla yolda olan vatandaşları ve yayaları etkiledi.


İstanbul'da etkili olan dolu yağışı vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:17 Kaynak: İHA
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