İstanbul'da Dolu Sürprizi (2)

İSTANBUL'da aralıklarla dolu yağışı etkili oluyor.

İSTANBUL'da aralıklarla dolu yağışı etkili oluyor. Kısa süreli dolu yağışı trafikte zaman zaman aksamalara neden oldu. Bazı vatandaşlar tentelerin altına sığınarak kendilerini korunmaya çalışırken bazı vatandaşlar ise yanlarındaki şemsiyeleri açtı. - İstanbul

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