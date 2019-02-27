Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Dolu Sürprizi (2)

İstanbul'da Dolu Sürprizi (2)

36 dakika önce

İSTANBUL'da aralıklarla dolu yağışı etkili oluyor.

İstanbul'da Dolu Sürprizi (2), System.String[]
İSTANBUL'da aralıklarla dolu yağışı etkili oluyor. Kısa süreli dolu yağışı trafikte zaman zaman aksamalara neden oldu. Bazı vatandaşlar tentelerin altına sığınarak kendilerini korunmaya çalışırken bazı vatandaşlar ise yanlarındaki şemsiyeleri açtı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:47 Kaynak: DHA

Dolu Yağışı, İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dilenci Kadın, Paraları Vücuduna Saklarken Görüntülendi ABD'den Kargoyla Uyuşturucu Getirten Kimyager Gözaltına Alındı

Sosyal Medyadaki İstanbul Anketinde Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'a Fark Attı Tuzla'da Panik Yaratan Koku Soruşturmasında 1 Kişi Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 11:23:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Dolu Sürprizi (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]