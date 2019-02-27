İstanbul'da Dolu Sürprizi (3)
1 saat önce
İSTANBUL'da aralıklarla dolu yağışı etkili oluyor.
İSTANBUL'da aralıklarla dolu yağışı etkili oluyor. Kısa süreli dolu yağışı trafikte zaman zaman aksamalara neden oldu. Bazı vatandaşlar tentelerin altına sığınarak kendilerini korunmaya çalışırken bazı vatandaşlar ise yanlarındaki şemsiyeleri açtı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:20 Kaynak: DHA
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