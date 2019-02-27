Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Dolu Sürprizi (4)

İstanbul'da Dolu Sürprizi (4)

19 dakika önce

İSTANBUL'da aralıklarla dolu yağışı etkili oluyor.

İstanbul'da Dolu Sürprizi (4), System.String[]
İSTANBUL'da aralıklarla dolu yağışı etkili oluyor. Kısa süreli dolu yağışı trafikte zaman zaman aksamalara neden oldu. Bazı vatandaşlar tentelerin altına sığınarak kendilerini korunmaya çalışırken bazı vatandaşlar ise yanlarındaki şemsiyeleri açtı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:29 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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