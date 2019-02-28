İstanbul'da Dolu ve Kar Yağışı Etkili Oluyor//ek Görüntülerle
14 dakika önce
Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHAİstanbul'da sağanak yağış etkili oldu.
Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA İstanbul
'da sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış yer yer dolu ve kara döndü. Dolu ve kar yağışı özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili oldu. Araçların üzerinin kar ve dolu tanleriyle kaplandığı görüldü.
Görüntü Dökümü:
----------
-Dolu yağışı
-Araçların üzerini kaplayan dolu
- Kar
yağışından görüntü
-Tuzlama araçlarından görüntü
-Üzeri karla kapılı araçlar
-Detaylar
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:03 Kaynak: DHA
Konteynerden Çıkan Erkek Bacakları Olayının Detayları Belli Oldu! Cani Yeğen, Cinayeti İtiraf Etti
Çöp Konteynerindeki Vahşetin Sırrı Çözüldü
Irak'tan Dünyayı Ayağa Kaldıracak İddia: DEAŞ Lideri ABD'nin Koruması Altında Geziyor
Son Ankete Göre, 10 HDP'liden 8'i Partisinin Aday Çıkarmadığı Yerde Muhalefete Oy Verecek