Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Dolu ve Kar Yağışı Etkili Oluyor//ek Görüntülerle

İstanbul'da Dolu ve Kar Yağışı Etkili Oluyor//ek Görüntülerle

1 saat önce

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHAİstanbul'da sağanak yağış etkili oldu.

İstanbul'da Dolu ve Kar Yağışı Etkili Oluyor//ek Görüntülerle, System.String[]
Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış yer yer dolu ve kara döndü. Dolu ve kar yağışı özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili oldu. Araçların üzerinin kar ve dolu tanleriyle kaplandığı görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Dolu yağışı

-Araçların üzerini kaplayan dolu

- Kar yağışından görüntü

-Tuzlama araçlarından görüntü

-Üzeri karla kapılı araçlar

-Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:43 Kaynak: DHA

Kar, DHA, İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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