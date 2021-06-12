İstanbul'da dolu yağışı - Son Dakika

İstanbul'da dolu yağışı

E-5 karayolunda trafik durma noktasına geldi

İSTANBUL - İstanbul'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış ile birlikte dolu yağışı başladı. E-5 karayolunda trafik durma noktasına geldi. Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

İstanbul'da sağanak yağış ile birlikte dolu yağışı başladı. Öğle saatlerine başlayan dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Metrobüs hattını kullanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmur ve dolu nedeniyle E-5 Karayolu'nda trafik adeta durma noktasına geldi. Sürücüler zor anlar yaşarken, İBB'nin trafik haritası verilerine göre yoğunluk yüzde 71'e çıktı.