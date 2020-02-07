İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu - Son Dakika

İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu
15 dakika önce
İstanbul'da akşam saatlerinde bazı ilçelerde yağmurla birlikte dolu yağışı da etkisini gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:15 Kaynak: İHA
İstanbul'da akşam saatlerinde bazı ilçelerde yağmurla birlikte dolu yağışı da etkisini gösterdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kar yağışı kentin yüksek noktalarında ve bazı ilçelerde hafif şekilde etkili olmuştu. Akşam saatlerinde bazı ilçelerde yağmurla birlikte dolu yağışı da etkisini gösterdi. Kısa süreli etkili olan dolu yağışını gören bir vatandaş o anları cep telefonuna kaydetti. - İSTANBUL
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