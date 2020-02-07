İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu - Son Dakika
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İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu

15 dakika önce

İstanbul'da akşam saatlerinde bazı ilçelerde yağmurla birlikte dolu yağışı da etkisini gösterdi.

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İstanbul'da akşam saatlerinde bazı ilçelerde yağmurla birlikte dolu yağışı da etkisini gösterdi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kar yağışı kentin yüksek noktalarında ve bazı ilçelerde hafif şekilde etkili olmuştu. Akşam saatlerinde bazı ilçelerde yağmurla birlikte dolu yağışı da etkisini gösterdi. Kısa süreli etkili olan dolu yağışını gören bir vatandaş o anları cep telefonuna kaydetti. - İSTANBUL

Dolu Yağışı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:15 Kaynak: İHA
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