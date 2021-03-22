İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu - Son Dakika

İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu
22.03.2021 17:01
İstanbul'da etkili olan yağmurla beraber aralıklarla dolu yağışı da etkili oldu.
İstanbul'da etkili olan yağmurla beraber aralıklarla dolu yağışı da etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ani hava değişimi ve şiddetli yağış uyarılarının arından İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu.
Gece saatlerinde çamur yağışının etkili olduğu kentte sabah saatlerinde güneş açmıştı. İstanbul semalarında öğlen saatlerinden sonra açık hava yerini kara bulutlara bıraktı. Aniden bastıran yağmurla beraber kentin birçok noktasında dolu yağdı görüldü. Topkapı'da yağan dolu ile birlikte zaman zaman trafiğin oluştuğu görüldü. - İSTANBUL
Son Dakika Piyasalardaki dalgalanma sonrası CHP'den ilk değerlendirme: Erdoğan'ın bedduası tuttu Kırmızı kategorideki ilde 'pes' dedirten kaçak havuz partisi! Sorumsuzluğa ceza yağdı Temizlikçi kılığına giren firari kaçmak üzereyken yakayı ele verdi Kanal D ekranında yayınlanan Hekimoğlu dizisi final yapıyor İYİ Parti, Meclis Bankası Başkanlığı için tek maddelik kanun teklifi verecek: 5 yıllık atansınlar, öncesinde görevden alınamasınlar Babacan'dan çarpıcı iddia: Ağbal, kayıp 130 milyar doları sorduğu için mi görevden alındı? Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı