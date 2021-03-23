İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu - Son Dakika

İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu
23.03.2021 00:57
İstanbul'da etkili olan yağmurla beraber aralıklarla dolu yağışı da etkili oldu.
İstanbul'da etkili olan yağmurla beraber aralıklarla dolu yağışı da etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ani hava değişimi ve şiddetli yağış uyarılarının arından İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu.
Gece saatlerinde çamur yağışının etkili olduğu kentte sabah saatlerinde güneş açmıştı. İstanbul semalarında öğlen saatlerinden sonra açık hava yerini kara bulutlara bıraktı. Aniden bastıran yağmurla beraber kentin birçok noktasında dolu yağdı görüldü. Topkapı'da yağan dolu ile birlikte zaman zaman trafiğin oluştuğu görüldü. - İSTANBUL
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