Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Dolu Yağışı Etkili Olmaya Başladı

İstanbul'da Dolu Yağışı Etkili Olmaya Başladı

2 saat önce

İstanbul'da bugün dolu yağışı etkisini göstermeye başladı.

İstanbul'da Dolu Yağışı Etkili Olmaya Başladı, System.String[]
İstanbul'da bugün dolu yağışı etkisini göstermeye başladı. Kadıköy ve civarında etkili olan dolu yağışı kısa sürdü.

İstanbul'da Kadıköy ve çevresinde saat 15.30 sıralarında dolu yağışı etkisini göstermeye başladı. Yağmur ile beraber etkili olan doğu yağışı kısa süreliğine etkisini gösterdi. Meteorolojinin verilerine göre İstanbul'da ilerleyen saatlerde hafif sağanak yağışın da etkili olması bekleniyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:52 Kaynak: İHA

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