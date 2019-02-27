Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Dolu Yağışı Etkili Oluyor

İstanbul'da Dolu Yağışı Etkili Oluyor

7 dakika önce

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHAİstanbul'da sağanak yağış etkili oldu.

İstanbul'da Dolu Yağışı Etkili Oluyor, System.String[]
Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış yer yer doluya döndü. Dolu yağışı özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili oldu. Araçların üzerinin dolu ile kaplandığı görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Dolu yağışı

-Araçların üzerini kaplayan dolu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:39 Kaynak: DHA

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