İstanbul'da Dolu Yağışı Etkili Oluyor
7 dakika önce
Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHAİstanbul'da sağanak yağış etkili oldu.
Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA İstanbul
'da sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış yer yer doluya döndü. Dolu yağışı özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili oldu. Araçların üzerinin dolu ile kaplandığı görüldü.
Görüntü Dökümü:
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-Dolu yağışı
-Araçların üzerini kaplayan dolu
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:39 Kaynak: DHA
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