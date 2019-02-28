İstanbul'da Dolu Yağışı Etkili Oluyor (2)
1 saat önce
İSTANBUL'da sağanak yağış etkili oldu.
İSTANBUL'da sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış yer yer doluya döndü. Dolu yağışı özellikle İstanbul
'un yüksek kesimlerinde etkili oldu. Araçların üzerinin dolu ile kaplandığı görüldü. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:03 Kaynak: DHA
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